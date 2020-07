Fermata una ventina di migranti tra Udine e Buttrio

Nuova ondata di migranti alle porte di Udine. Questa mattina, una ventina di cittadini stranieri sono stati notati camminare a Buttrio e poi si sono fermati a bordo strada, in prossimità della rotonda sulla regionale 56.

Altri quattro cittadini stranieri sono stati rintracciati a Udine. Procedono per la loro identificazione per il successivo fotosegnalamento i Carabinieri e la Polizia Locale.

Il fenomeno del rintraccio è diventato quotidiano da una decina di giorni nell'hinterland udinese, nel capoluogo friulano e nel Medio Friuli, ma anche nella Bassa; si tratta perlopiù di cittadini maschi entrati nel territorio nazionale dai valichi terrestri di Gorizia e Trieste.

Come per gli altri casi, i migranti, provenienti dalla rotta balcanica, sono stati trasportati con ogni probabilità da camion e scaricati in provincia di Udine. Dopo le procedure sanitarie, tutti i migranti saranno avviati alla quarantena fiduciaria, come prevede la normativa per il contenimento da pandemia da Covid-19.