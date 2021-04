Fermati con 10 chili di hashish, tre arresti

Tre arresti per droga, ieri pomeriggio, ad Azzano Decimo, dove è stata sgominata un’importante centrale di spaccio. Un equipaggio della Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha notato due persone che, con fare sospetto, salivano su un auto, con una borsa porta computer. I due, un 37enne italiano e un 40enne cittadino marocchino, sono stati sottoposti a controllo. Nella valigetta c’erano 10 panetti di hashish, per un peso pari a 5 chili.

E’ stata, quindi, eseguita una perquisizione domiciliare. In casa, dove è stato identificato anche un 39enne marocchino, c’erano altri 10 panetti di droga nascosti in un armadio, per un totale di poco meno di 5 chili di stupefacente.

I tre uomini sono, quindi, stati accompagnati in Questura, dove è stato eseguito l’esame preliminare narcotest con reagente ai cannabinoidi che dava esito positivo.

Sussistendo, quindi, la flagranza di reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio i tre sono stati arrestati e accompagnati rispettivamente in carcere a Trieste, Udine e Treviso, a disposizione del Pm di turno Carmelo Barbaro.

Nel ringraziare gli agenti della Squadra Mobile per l’importante attività svolta contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti, il Questore Marco Odorisio ha evidenziato l’importanza della scoperta di una vera e propria centrale di stoccaggio di un ingente quantitativo di stupefacenti. La droga sequestrata avrebbe immesso sulla piazza del consumo ben 10.000 dosi, verosimilmente destinata anche ai giovanissimi, con un introito illecito di oltre 150.000 euro.

"Un importante operazione di Polizia Giudiziaria con ricadute anche in termini di prevenzione, a conferma della massima attenzione che, quotidianamente, le articolazioni della Polizia di Stato della Destra Tagliamento riservano al fenomeno droga”, conclude Odorico.