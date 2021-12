Fermati con la refurtiva in auto, i due protagonisti patteggiano

Per alleggerire la propria posizione, due serbi accusati di ricettazione hanno versato, come risarcimento alla comunità, mille euro ciascuno alla parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro. E di questo ha tenuto conto il gup di Udine Matteo Carlisi, davanti al quale i due imputati, entrambi di 29 anni, hanno patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione ciascuno, pena sospesa, oltre a una multa di 1.400 euro.

Il 24 luglio, durante un controllo, i carabinieri di Lignano avevano trovato nella loro automobile, in procinto di lasciare la località balneare, il bottino di alcuni furti in abitazione compiuti tra Lignano e Bibione. Nel bagagliaio, al posto della ruota di scorta, era stata nascosta refurtiva per 30mila euro, in particolare gioielli e dispositivi elettronici, sottratta qualche giorno prima.

I due erano stati arrestati. Nei giorni successivi, dopo un controllo più approfondito, nella vettura erano stati trovati altri preziosi e dispositivi elettronici, oltre a 3mila euro e 6mila franchi svizzeri, sottratti a Bibione e San Michele al Tagliamento. Tutti i colpi erano stati messi a segno forzando porte e finestre delle case di villeggiatura nelle ore dedicate dai turisti alla spiaggia. Tra le vittime c’erano anche cittadini tedeschi e rumeni.