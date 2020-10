Fermati, di nuovo, con 8mila euro di merce rubata

Tre stranieri sono stati arrestati per concorso in ricettazione dal Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo. Il trio è stato infatti trovato in possesso di un ingente quantitativo di merce rubata da diversi supermercati del Triveneto. Si tratta di due 32enni e una 30enne, tutti originari della Romania, che l'11 agosto erano stati fermati mentre lasciavano l’Italia a bordo di un veicolo carico di generi alimentari e prodotti per la cura della persona sottratti illecitamente.

Le indagini, proseguite con l’obiettivo di risalire ai negozi razziati e alla scoperta del possibile covo di stoccaggio, hanno portato i militati a fermare nuovamente il gruppo nel tardo pomeriggio del 24 settembre. A bordo del veicolo i militari hanno scoperto una quindicina di sacchi neri colmi di merce varia per un valore commerciale di 8mila euro, a loro dire acquistata in Francia.

C'erano 450 confezioni di tonno in scatola, 443 buste di frutta secca, oltre a innumerevoli prodotti per la cura della persona. Non riuscendo a fornire alcun tipo di documento a sostegno della loro versione, la merce è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti per risalire ai supermercati colpiti dal trio.