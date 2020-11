Fermati due migranti in Borgo Stazione

Nel primo pomeriggio di ieri, in via Benedetto Croce, nella zona di Borgo Stazione, a Udine, una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato il controllo di due extracomunitari che stazionavano sul marciapiede. Dagli accertamenti è risultato che i due uomini, di nazionalità afgana, erano entrati clandestinamente attraverso il confine sloveno, seguendo la rotta balcanica.

Non essendo in possesso di alcun documento d’identità, come da procedura sono stati sottoposti all’intervista plurilingue in presenza dell’interprete, agli accertamenti sanitari e alle procedure di fotosegnalamento. Al termine delle operazioni, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

“La presenza fissa di una pattuglia della Polizia Locale in Borgo Stazione - ha commentato l’Assessore alla sicurezza Alessandro Ciani - si sta dimostrando un elemento fondamentale nella lotta all’illegalità che purtroppo, da alcuni decenni, sta condizionando la vita dei residenti. Oggi si è trattato di due migranti entrati illegalmente nel nostro Paese, ma si sarebbe potuto trattare, come avvenuto nei giorni scorsi, della regolarità degli esercizi presenti nella zona o dei controlli sulle attività di spaccio".

"Desidero ringraziare personalmente gli agenti che hanno portato a termine l’operazione e tutti gli operatori della Polizia Locale per l’impegno quotidiano che dedicano a questo quartiere che, come Amministratore, intendiamo restituire ai cittadini udinesi”.