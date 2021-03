Fermati i fratelli specializzati nei furti di bancomat

Ieri mattina, alla Sala Operativa della Questura di Pordenone, è arrivato un “Alert alloggiati”, per la presenza, in un albergo cittadino, di due giovani fratelli gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Due equipaggi della Squadra Volante, si sono recati sul posto, dove hanno rintracciato il 21enne intento a far colazione. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha provato ad allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato e identificato. A suo carico un divieto di ritorno in Provincia di Treviso per furto in abitazione, oltre a denunce per ricettazione, utilizzo fraudolento di carte di credito, porto di oggetti atti a offendere, favoreggiamento e inosservanza della normativa anti-Covid.

Gli agenti, quindi, hanno esteso il controllo nella camera d’albergo, dove hanno trovato la sorella del giovane, una neo maggiorenne gravata da denunce per furto aggravato, possesso e indebito utilizzo di carte di credito e favoreggiamento personale.

Alla richiesta del motivo del loro spostamento a Pordenone, i due non sono stati in grado di dare spiegazioni. Approfondendo il controllo, sono spuntati una forbice potatrice, una carta “Postepay” e la somma in contanti di 1.340 euro in banconote da 50, 20, 10 e 5 euro. Alle domande dei poliziotti, i due hanno mostrato segni di nervosismo. Sono così stati accompagnati negli Uffici della Questura; in auto avevano un attrezzo artigianale per aprire le placche antitaccheggio.

Dagli accertamenti sulla “Postepay”, è emerso che era intestata a una signora residente a Porcia che, il giorno prima, aveva subito un furto nella sua vettura, dove era custodita la borsa contenente il portafoglio e la carta.

I poliziotti, quindi, hanno accertato che, negli uffici delle Poste di Pordenone, erano stati effettuati due prelievi da 600 euro ciascuno, uno il 2 marzo e l’altro la mattina stessa. La somma di denaro è stata restituita alla vittima del furto. I due giovani sono stati denunciati per utilizzo fraudolento di carta di credito, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso; a entrambi è stata contestata la sanzione pecuniaria di 400 euro per spostamento non giustificato.

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto nei loro confronti l’allontanamento dal Friuli Occidentale per tre anni con foglio di via obbligatorio; sono stati intimati a recarsi nei rispettivi luoghi di residenza, sottolineando come, in un periodo contraddistinto da problemi economici e sociali, è stata svolta una rapida attività di prevenzione che, oltre a interrompere sul nascere una serie di reati contro il patrimonio, ha consentito la restituzione dell’intera somma di 1.200 euro alla signora vittima del furto.

La stessa, un'operatrice nel settore agricolo, contattata dal Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Stamegna, nell’apprendere la bella notizia, ha ringraziato di cuore gli agenti per quanto quotidianamente fanno per il bene comune e la sicurezza delle persone.