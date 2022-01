Fermati per un controllo, aggrediscono gli agenti

La Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale due cittadini della Repubblica Dominicana, un uomo classe 1986 e una ragazza del 1998, già noti alle Forze dell’Ordine.

I due, venerdì notte, si sono opposti al controllo da parte degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Padova (personale che concorre nel controllo del territorio provinciale) all’esterno di un bar in via dell’Industria, oltraggiandoli e minacciandoli. Dopo le formalità di rito, i due sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.