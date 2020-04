Fermati per un controllo, nel bagagliaio trote e canne da pesca

Nell’ambito dei controlli anti Covid-19, la scorsa domenica i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sacile hanno fermato cinque cittadini rumeni di età compresa tra 24 e 32 anni, domiciliati a Brugnera, che si trovavano a Prata di Pordenone.

Con l'autocertificazione hanno dichiarato di essersi recati a fare la spesa. Ma non era vero e sono stati tutti sanzionati con verbale (533,33 euro, 373,34 se pagati entro 30 giorni) poichè di molto fuori del comune di residenza. I militari, poi, hanno accertato che i cinque avevano raggiunto Prata per andare a pesca. Nel bagagliaio del loro veicolo, infatti, oltre alle canne e a tutto l’occorrente per la pesca, avevano stipato numerose trote, frutto della loro scampagnata domenicale. Per tutti quindi è scattata anche la denuncia per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale.