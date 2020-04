Fermato a Udine con altri tre stranieri, finisce al Cpr di Gradisca

Tra i controlli eseguiti ieri dalla Polizia di Stato della Questura di Udine, anche quello di una Volante. Era stato segnalato un gruppetto di giovani che girovagava senza motivo; gli agenti del dottor Francesco Leo li hanno identificati: si trattava di quattro ragazzi, tutti sanzionati per la violazione delle norme anti contagio. Due di loro, tra l'altro, erano già destinatari di foglio di via e divieto di ritorno nel comune di Udine; quindi sono stati anche denunciati per inosservanza.

Uno del gruppo, un 24enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, più volte inottemperante alle disposizioni del Questore a lasciare il territorio nazionale, è stato portato in Questura e denunciato; al termine degli accertamenti e della visita medica, è stato poi condotto al Cpr di Gradisca dove sarà trattenuto in attesa della futura espulsione.

ll resto della compagnia era composto da cittadini stranieri; si tratta di gruppetti di stranieri, giovani, che tendono a gravitare in zona Parco Martiri delle Foibe e via Leopardi. Ieri sono stati fermati nei pressi di piazzale Gabriele D'Annunzio, dove spesso vengono segnalati stranieri in giro senza motivo.

In questa zona, non a caso, la Polizia di Stato è presente per eseguire i controlli per il rispetto delle norme in materia di contenimento del virus, e non solo.