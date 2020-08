Fermato con 23 migranti stipati nel furgone

Un cittadino ucraino di 47 anni è finito in manette per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: trasportava 23 migranti ammassati in un furgone in entrata dalla Slovenia.

A bloccare il passeur nella tarda serata di ieri nei pressi del bivio H è stata una pattuglia della Polizia di Frontiera di Trieste, insospettita dall’orario serale e dall’andatura particolarmente veloce del mezzo, incrociato lungo la strada provinciale confinaria di San Antonio in Bosco. Dopo un breve inseguimento, conclusosi con il blocco in sicurezza del mezzo nei pressi del bivio, la pattuglia, all’apertura del portellone del furgonato, ha scoperto gli stranieri ammassati nel vano di carico. Tre sono risultati minori, tutti di nazionalità pakistana.

L’interno del furgone ha ancora una volta evidenziato le modalità con cui i migranti vengono fatti viaggiare attraverso le frontiere: senza aria, senza acqua e con un assembramento di decine di persone, anche minorenni.

Al termine delle attività, il 47enne è stato accompagnato nel carcere di via del Coroneo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Trieste, che procede. Gli accertamenti della Polizia di Frontiera sono adesso finalizzati a risalire all’organizzazione criminale che sfrutta il traffico di esseri umani lungo la rotta balcanica e che vede in Trieste uno degli snodi di ingresso principale in area Schengen.