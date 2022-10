Fermato con 400 grammi di hashish, arrestato per spaccio

La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato un cittadino algerino per spaccio di stupefacenti, sequestrando oltre 430 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i finanzieri hanno fermato in centro città la sua auto; l'uomo, da subito, ha mostrato evidenti segni di nervosismo. La perquisizione ha permesso ai militari di scoprire, nascosti in un borsone e in uno zaino, diversi involucri contenenti una sostanza che, grazie ai 'drop test', si è rivelata hashish. Le Fiamme Gialle hanno anche provveduto a effettuare una perquisizione domiciliare nell’abitazione del cittadino straniero.