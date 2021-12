Fermato con il furgone stipato di carburante e articoli di profumeria rubati

Nei giorni scorsi, lungo l’autostrada A34 nei pressi dello svincolo di Villesse, un cittadino straniero è stato posto in stato di fermo dal personale della Polizia Stradale di Gorizia. L’uomo, diretto in Slovenia, viaggiava a bordo di un furgone con targa straniera.

Durante il controllo del veicolo gli agenti hanno notato che all’interno del vano di carico erano presenti 28 colli di articoli da profumeria e alcune taniche contenenti 80 litri di carburante, merce della quale il conducente non ha saputo fornire né documentazione né informazioni convincenti.

Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso e utilizzati spesso per la commissione di furti di gasolio.

Dai primi accertamenti, svolti nella Sezione di Polizia Stradale, è stata contattata la ditta lombarda che aveva imballato la merce e si è appurato che la stessa era stata affidata il giorno prima a un autotrasportatore polacco per un totale di 71 colli. I successivi accertamenti, hanno permesso di verificare che la merce era stata rubata, nella notte precedente, in un’area di servizio in Austria vicino al confine con l’Italia.

Il trentenne, indagato per ricettazione e furto aggravato, è stato accompagnato nella Casa Circondariale Bigazzi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. La merce, del valore di circa 75.000 euro, sarà restituita agli aventi diritto.