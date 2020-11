Fermato con la cocaina pronta per lo spaccio

È stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina, pronta per lo spaccio. A essere fermato, domenica sera, a Udine, durante una serie di controlli eseguiti dai militari dell'Arma della Sezione Radiomobile per prevenire e reprimere spaccio e consumo di droga, specialmente tra i giovani, è stato un cittadino pakistano di 25 anni.

Si tratta di un giovane straniero senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti di polizia. A seguito di una perquisizione personale, lo straniero, controllato in via Calatafimi, è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di cocaina, subito sequestrata. È stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.