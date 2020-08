Fermato con un coltello a serramanico, denunciato un minore

I Carabinieri della Stazione di Martignacco sono intervenuti nella sera del 9 agosto scorso vicino al centro commerciale Città Fiera per un normale controllo del territorio. Hanno denunciato a piede libero, per porto di armi o di oggetti atti a offendere, e per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, un ragazzo di 17 anni, cittadino kosovaro, domiciliato in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati di Udine.

Sottoposto a un controllo dagli uomini del Maresciallo Maggiore Edoardo Ciappi, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri e di un tronchesino, entrambi posti sotto sequestro.

È stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste.