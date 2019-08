La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato un 43enne di nazionalità bulgara per porto d’armi e per aver violato il divieto di ritorno per tre anni nel capoluogo isontino. Una Volante della Questura l’ha intercettato ieri pomeriggio in via De Gasperi; perquisito, è emerso che aveva con sé un coltello da cucina di 18 centimetri, per il quale non ha saputo dare spiegazioni agli agenti. L’arma è stata subito sequestrata.