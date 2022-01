Fermato dopo una lite, aggredisce gli agenti

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino serbo del 1989, residente in città e già noto alle forze dell’ordine. Alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico d’Emergenza 112 erano arrivate diverse segnalazioni per una lite in piazza Cavana.

Sul posto si sono recate prontamente le Volanti; l’uomo, alla vista degli operatori, li ha aggrediti e oltraggiati. Una volta a bordo dell’auto di servizio, ha infranto con calci il vetro di uno sportello laterale danneggiandolo.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Pm di turno, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa in attesa dell’udienza per direttissima.