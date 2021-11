Fermato il Lupin dei cellulari

I Carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico a Fernetti, hanno arrestato un 47enne rumeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona.

L’uomo, che viaggiava a bordo di un autobus proveniente dalla Liguria e diretto in Romania, deve scontare una pena di otto mesi di carcere per violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e ricettazione. Nel 2018 era stato protagonista di un rocambolesco inseguimento durante il quale, per non farsi prendere con addosso telefoni cellulari rubati, aveva lanciato la propria bici contro le Forze dell’ordine.

Procedendo al controllo dei bagagli, i militari della Stazione di Aurisina hanno trovato, nascosti tra la biancheria, cellulari e tablet di svariate marche, tutti risultati rubati a Savona. Ora sono in corso gli accertamenti per rintracciare i legittimi proprietari. Il cittadino rumeno è stato quindi deferito anche per ricettazione e, al termine delle formalità di rito, accompagnato al Coroneo.