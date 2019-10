Fermato in auto con un arsenale da scasso

Nella notte, un equipaggio della Squadra Volante e uno del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, perlustrando le vie del centro di Pordenone, ha notato in via Interna una Dacia di colore nero con all’interno una coppia. Gli Agenti hanno fermato l'auto per un controllo; il conducente fera gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio.

I due persone, durante la perquisizione, hanno mostrato un certo nervosismo, ragione per cui i poliziotti hanno approfondito l’ispezione; nel vano porta-oggetti hanno così trovato un coltello “a farfalla” di 23 centimetri. Nell’abitacolo, poi, hanno scoperto un coltello da cucina di 34 centimetri e due cacciaviti, riposti nelle tasche porta-oggetti delle portiere anteriori.

La coppia è stata quindi accompagnata in Questura; al termine delle operazioni il guidatore, un 48enne pordenonese, è stato denunciato per porto abusivo di arma e di oggetti atti ad offendere.

“L'intuito degli agenti, unito a una capillare conoscenza e capacità di saper ascoltare il territorio (la zona era stata già interessata da reati di tipo predatorio in orario serale e notturno), ha consentito di portare a termine un’importante attività di prevenzione, con sicure ricadute positive a favore dei cittadini e della collettività”, ha commentato il Questore di Pordenone Marco Odorisio.