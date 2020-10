Fermato per droga, nel telefono ha duemila file pedopornografici

Sabato 10 ottobre, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Pordenone ha notato in viale Martelli un giovane che, alla vista degli agenti, è salito in bici, allontanandosi precipitosamente. Ai poliziotti non è sfuggito che, mentre si dileguava, il ragazzo aveva gettato a terra un bilancino digitale di precisione. E' stato inseguito e lo bloccato poco più avanti; sottoposto a controllo, aveva con sè 7,5 grammi di hashish e numerose banconote da 5 euro, verosimilmente provento di spaccio.

Accompagnato in Questura, è emerso che il 26enne afghano è richiedente asilo, ospitato in una struttura pordenonese, in attesa di convocazione per l'esame del proprio status. Stante la flagranza del reato di illecita detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, gli agenti hanno eseguito una perquisizione anche nel centro di accoglienza, scoprendo numerose bustine in cellophane ritagliate e usate per confezionare le dosi da spacciare.

Ma gli elementi più inquietanti sono emersi dall'analisi del suo smartphone, dove erano stati salvati oltre duemila file video a contenuto pedopornografico.

Sussistendo, quindi, la flagranza dei reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e Detenzione di ingente quantità di materiale a contenuto pedopornografico, realizzato con sfruttamento sessuale di minori, il giovane è stato arresto e portato in carcere a Udine, a disposizione del Pubblico Ministero Marco Faion, titolare del procedimento.