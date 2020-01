Fermato per l'alcol test, aggredisce un carabiniere

Monfalcone: ubriaco alla guida dà un pugno al carabiniere al controllo con l’etilometro. Lunedi pomeriggio, i Carabinieri avevano fermato, in via Boito, una Daewoo Matiz che procedeva zigzagando. Il conducente, un monfalconese 42enne, è apparso in evidente stato confusionale. A quel punto, i militari hanno chiamato in supporto la Radiomobile, con l’alcol test che ha rilevato un valore oltre quattro volte più alto del consentito.

Alla richiesta di soffiare una seconda volta, per il controllo, l'uomo si è opposto, cercando di evitare ogni contestazione. Ha cominciato a inveire contro i militari, colpendo al volto il carabiniere che gli stava porgendo il boccaglio dell’etilometro.

Così il 42enne è stato accompagnato in caserma e arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale; non è riuscito a evitare le sanzioni e le pene accessorie per la guida in stato di ebbrezza. Il monfalconese è stato poi accompagnato a casa, in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida, avvenuta questa mattina, che gli ha imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giuziaria.