Fermato per spaccio quando era minore, ventenne in carcere

Dovrà scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, reato commesso in Friuli nel corso del 2018, quando era ancora minorenne. A finire in cella un ragazzo di 20 anni con precedenti di polizia, residenti a Udine. Il giovane si è presentato spontaneamente dai militari dell'arma della Stazione Capoluogo.

È stato tratto in arresto nella serata di ieri dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, Sezione comandata dal Luogotenente Andrea Riolo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste.