Fermato per tre volte alla guida senza patente, scatta l'arresto

Nell’arco di un mese lo controllano tre volte, trovandolo sempre alla guida senza patente. Ogni volta accampa la stessa scusa: il medico per rinnovarla è in ferie.

La 'giustificazione' non funziona: scatta il sequestro dell’auto e la sua denuncia, che rapidamente diventa una condanna. Ma nel frattempo del conducente non c'è più traccia: è andato in Spagna in autobus.

Nel viaggio di rientro, però, l'uomo - un 43enne rumeno - s'imbatte nel controllo della Radiomobile di Aurisina, impegnata in un servizio di retrovalico. I militari scoprono il passeggero è un ricercato in ambito internazionale. Il suo Paese d’origine ha emesso un mandato di arresto europeo: deve scontare due anni di reclusione per guida senza patente.

Così i militari lo hanno arrestato e accompagnato al carcere del Coroneo, in attesa dell’estradizione.