Fermato per un controllo, farmacista dà in escandescenza

Fermato per un controllo stradale, un farmacista di Palmanova è stato arrestato per resistenza e violenza poco dopo la mezzanotte a San Giovanni al Natisone.

In stato di ebbrezza, alla guida della sua auto, si è avventato contro i Carabinieri della Radiomobile della Città Stellata, che gli avevano intimato l'alt. A quel punto sono scattate le manette.

Il farmacista è stato portato in ospedale, in attesa del processo per direttissima.

Arrestato e subito scarcerato, ma dovrà presentarsi quotidianamente ai carabinieri di Palmanova. E’ quanto deciso dal giudice del Tribunale di Udine Nicolò Gianesini, davanti al quale il farmacista è comparso.

Stando alle accuse, il professionista avrebbe minacciato e spintonato gli uomini dell’arma, oltre a rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest, cercando di sabotare la prova alcolemica. E' stato rinviato a giudizio. La prima udienza si terrà a metà ottobre.