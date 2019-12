Fermato per un controllo in A4, era ricercato

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova, durante un controllo in autostrada A4 nei pressi del casello di Porpetto, ha fermato un'auto con targa bulgara e sottoposto ad accertamento il conducente e gli occupanti del veicolo. A seguito delle verifiche, è emerso che il guidatore bulgaro era ricercato per l'esecuzione di un provvedimento di carcerazione, emesso a gennaio, e condannato alla pena residua di 14 giorni di carcere oltre al pagamento della pena pecuniaria di 1.400 euro. Gli operatori l'hanno arrestato e condotto in carcere a Udine.

Nella settimana dal 16 al 22 dicembre, le pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 631 veicoli. 378 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 766 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state cinque, quattro le carte di circolazione.

Nel corso dell’ultima settimana la Polstrada ha contestato 92 violazioni per eccesso di velocità, fra cui un conducente sorpreso a circolare superando il limite di ben 61 km/h, 18 violazioni per velocità pericolosa, 14 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 12 per l’uso del telefonino alla guida. Sono stati rilevati 21 incidenti stradali di cui sei con feriti.