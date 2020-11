Fermato per un controllo, insulta gli agenti

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per oltraggio, resistenza e minacce un triestino classe 1983. Intervenuto nel rione di San Giacomo per un controllo, il personale di una Volante della Questura è stato insultato da un uomo in palese stato di alterazione alcolica. Motivo per il quale è stato anche multato per ubriachezza. Accompagnato in Questura, dopo gli atti di rito, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

Inoltre, ieri pomeriggio personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello delle Volanti nel controllo del territorio, ha fermato e identificato in piazza della Libertà un cittadino rumeno del 1982. E’ emerso a suo carico un decreto di divieto di ritorno nel comune di Trieste. Dopo gli atti di rito, vista la sua inottemperanza, è stato denunciato.