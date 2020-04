Fermato per un controllo, nascondeva un etto di marijuana

Mentre proseguono i controlli finalizzati al contenimento della pandemia da Covid-19, per i Carabinieri della Compagnia di Sacile continua anche l’attività di contrasto alla detenzione/cessione illecita di stupefacenti. Ieri pomeriggio i militari dell’Aliquota radiomobile hanno arrestato per spaccio un 19enne gambiano, residente a Pordenone, rifugiato politico, con specifici precedenti di polizia.

Alle 16.30 il giovane è stato controllato in piazza Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria di Sacile. Era appena sceso dal treno e dimostrava nervosismo. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 100 grammi circa di marijuana avvolta in una borsa di nylon, sequestrata assieme a un telefono cellulare.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Pordenone sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza della droga, probabilmente acquistata nelle aree di spaccio del Veneto e quali fossero i potenziali acquirenti/consumatori dal momento che il quantitativo sequestrato non giustifica l’uso esclusivamente personale.