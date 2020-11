Fermato, si rifiuta di sottoporsi al test anti-droga

Un ragazzo di 21 anni, di Fontanafredda, è stato fermato nei giorni scorsi, per un controllo su strada, dai Carabinieri della Stazione di Fontanafredda, mentre viaggiava al volante della propria auto. È stato fermato in via Cavour, a Fontanafredda.

Si è rifiutato di sottoporsi al test della droga e, per questo, i militari dell'Arma lo hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 del Codice della Strada).

I carabinieri hanno sequestrato l'auto e ritirato la patente di guida. I due passeggeri, non conviventi, sono stati sanzionati perché non indossavano la mascherina, in violazione delle norme anti Covid-19.