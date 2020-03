Fernetti, protesta dei camionisti ucraini

Ancora problemi ai confini. Questa mattina al valico di prima categoria di Fernetti, in comune di Monrupino, nella zona franca tra Italia e Slovenia, tensioni tra i camionisti ucraini.

Le autorità slovene controllano tutti, mezzo per mezzo, in maniera estremamente scrupolosa. I conducenti ucraini sono stati bloccati perché non c'è certezza che riescano a raggiungere la destinazione, dal momento che i confini, in Croazia e in Ungheria, sono bloccati.

Il Governo sloveno teme che possano transitare in Slovenia, diretti in Ucraina, ma poi rimanere bloccati all'interno del territorio sloveno al confine tra Slovenia e Croazia o tra Slovenia e Ungheria. Per questi camionisti sarebbe quindi necessario passare per il Brennero ma i tempi sono lunghissimi.