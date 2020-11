Fernetti, sequestrate 360mila mascherine non a norma

La Guardia di Finanza di Muggia ha scoperto, al confine di Fernetti, un maxi-trasporto illecito di mascherine chirurgiche, provenienti dalla Slovacchia e destinato a una società a responsabilità limitata con sede a Prato, che si sarebbe occupata della successiva commercializzazione in Italia.

Le Fiamme gialle hanno sequestrato 360.000 Dpi, del valore circa 180.000 euro. Il carico, infatti, non era accompagnato da valida documentazione per accertare l'effettivo possesso di tutti i requisiti essenziali per la sicurezza e la salute.

Le singole confezioni di mascherine, poi, non recavano la marcatura Ce, mentre era presente l'indicazione di uno standard comunitario di sicurezza errato o comunque tale da indurre confusione nel consumatore. I dispositivi sono quindi stati sequestrati per violazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti, con applicazione della sanzione amministrativa al soggetto titolare dei beni.