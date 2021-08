Ferragosto, controlli di Polizia attivi in tutta la regione

Anche a Ferragosto, come ogni giorno dell’anno, la Polizia di Stato è fra la gente. Vicina per aiutarla e consigliarla, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in un’ottica di sicurezza partecipata che da anni contraddistingue la sua filosofia e la sua operatività.



Soprattutto in questi mesi estivi nelle zone di mare e in quelle in cui si registra la presenza e l’afflusso di più persone è stato rafforzato il controllo del territorio e particolare attenzione viene riservata a quelle aree che risultano a rischio di degrado socio-ambientale.



Una presenza a volte discreta, ma anche visibile con servizi in uniforme, per dissuadere i malintenzionati a compiere furti in abitazioni e raggiri e truffe nei confronti di persone sole o anziane, ma anche per prevenire e – nel caso – sanzionare comportamenti non consentiti dalla vigente normativa antipandemica.



La Polizia di Stato è presente. Una richiesta di aiuto, un dubbio, un problema? Una telefonata al Numero Unico delle Emergenze 112 che per competenza sarà girata agli operatori della sala operativa della Questura, che comunque faranno sentire la vicinanza e la forza di una istituzione che è fiera di essere al servizio del cittadino.



In questa giornata di festa le donne e gli uomini della Questura e delle specialità della Polizia di Stato saranno in strada, in mare e negli uffici.Le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei Commissariati vigilano la città, mentre gli equipaggi della Polizia di frontiera svolgono i preziosi controlli di retrovalico introdotti dopo l’ingresso della Slovenia nell’area Schengen., unitamente ai militari di “Strade Sicure”.Al mare la sicurezza è garantita dalle moto d’acqua; pattuglie appiedate e in bicicletta lungo le zone balneari e nei centri storici i veicoli elettrici.Garantiti i controlli di frontiera marittima da parte del personale della Polizia marittima, così come la vigilanza in ambito portuale. Pattugliate, infine, le trafficate arterie extraurbane da parte della Polizia stradale.