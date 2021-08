Ferragosto e Green Pass, controlli intensificati

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica della Prefettura di Udine si è nuovamente riunito in vista di Ferragosto che, di consueto, richiama molte persone nei luoghi di richiamo turistico.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario Enrico Roccatagliata, hanno partecipato il Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, il Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan, il Comandante provinciale dell’Arma, colonello Alfredo Vacca, e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonello Enrico Schena, nonché il Comandante della Polizia locale di Udine, in rappresentanza del Comune capoluogo, Eros Del Longo. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e delle Specialità della Polizia di Stato.

Su disposizioni ministeriali, saranno incrementate le attività di vigilanza e prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, con particolare attenzione ai reati tipici del periodo estivo. Nell’ambito dei controlli, ricordando il particolare impegno delle Forze di polizia, è stata posta l’attenzione sulla necessità di continuare l’azione di prevenzione di situazioni che possano favorire il contagio, con particolare riferimento all’osservanza delle disposizioni su distanziamento e assembramenti.

E’ stata poi affrontata l’introduzione del Green Pass e le sue implicazioni in tema di controlli delle Forze di polizia, in particolare per gli agenti delle Municipali. Sono stati ascoltati i rappresentanti delle principali Associazioni di categoria che, accogliendo con soddisfazione la precisazione del Ministro dell’Interno – che ha escluso la necessità di verifica di un documento di identità - hanno evidenziato l’apprezzato supporto fornito ai loro associati interessati alla risoluzione di alcune questioni relative all’utilizzo della certificazione verde e, nel contempo, rimarcato come la stragrande maggioranza dei titolari di esercizi pubblici si sia adeguato alle misure in vigore.

Anche il Sindaco di Lignano ha sottolineato come, dopo un primissimo momento d’incertezza, dovuto anche alla necessità di approfondire le conoscenze sull’uso dell’App per la verifica del Qr Code, i titolari degli esercizi pubblici stiano operando senza particolari intoppi.

Nel corso della riunione è stata ribadita l’importanza del rispetto della normativa che prescrive la verifica del certificato verde per l’accesso a una serie di attività non solo a tutela della salute pubblica, ma anche nell’interesse degli stessi operatori economici, ponendo l’accento sul fatto che si tratta di una condizione che punta a mantenere pienamente operative le attività in una fase di ripresa generalizzata dell’economia nazionale.

Con i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti è stata poi condivisa anche la considerazione che l’osservanza di tutte le misure per poter accedere e godere delle attività regolamentate dalle norme anti Covid costituisce la migliore pubblicità per i titolari degli esercizi pubblici, oltre che garanzia di continuità dell’attività.

Nella riunione, inoltre, è stato trattato il tema della prevenzione del fenomeno degli incendi, particolarmente insidiosi e pericolosi in zone di interfaccia, e si è convenuto sulla necessità di una sensibilizzazione da parte dei Comuni dei propri Volontari di Protezione Civile affinché tengano un costante monitoraggio del territorio così da segnalare con tempestività eventuali focolai e consentire l’essenziale celerità degli interventi.