Ferrari in fiamme all'uscita dal casello di Palmanova

Una Ferrari è stata interessata questa mattina, intorno alle 12, da un principio di incendio, causato con ogni probabilità da un guasto di natura elettrica. È successo all'uscita del casello di Palmanova, in A4, lungo la corsia Telepass.

È scattato immediatamente l'allarme, con l'attivazione della Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco (per il tempestivo invio di un mezzo) e della Polizia Stradale della Sottosezione di Palmanova. Si temeva, infatti, per l'eventuale coinvolgimento sanitario del conducente. Per fortuna il principio di incendio si è rivelato contenuto e non è stato necessario l'intervento dei pompieri, annullato dopo pochi minuti.

Non ci sono stati problemi per il traffico lungo l'autostrada. A domare, in autonomia, il principio di incendio, è stato il conducente della Ferrari, una sportiva a due posti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.