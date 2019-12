Ferrari, uno scienziato semplicemente geniale

Il friulano Mauro Ferrari merita sicuramente il titolo di ‘uomo dell’anno’ per ciò che ha fatto finora anche se, ne siamo sicuri, alla guida del Consiglio europeo della ricerca avrà modo di raggiungere nuovi traguardi.

Eppure, anche se parliamo di uno dei più eminenti scienziati a livello mondiale, la cui genialità e determinazione gli hanno consentito di passare con disinvoltura dalla matematica alla medicina di frontiera basata sulle nanotecnologie, ciò che emerge dai racconti di chi lo conosce è la sua disarmante semplicità.

Lo conferma Gaetano Fabris, presidente del Fogolâr Furlan South West (che riunisce i friulani residenti dal New Mexico al Texas) che ha incontrato più volte Ferrari: “Ci siamo visti in varie occasioni, compresa la visita al Methodist Hospital Research Institute da lui guidato. Pensi che emozione: una cinquantina di friulani hanno potuto compiere una visita in una struttura all’avanguardia presieduta da un friulano, dove abbiamo potuto osservare da vicino il futuro della medicina. In quell’occasione fu proprio Ferrari a spiegarci cosa si faceva e come si lavorava per trovare nuove cure. E’ molto alla mano e ama parlare con tutti. Una persona normale, verrebbe da dire, con il quale è piacevole dialogare, tanto più che ha mille interessi. Se devo usare una metafora direi che Ferrari si comporta come l’uomo della porta accanto orgoglioso di essere friulano, facendoti dimenticare che è una personalità scientifica di livello mondiale”.

Il sindaco di Udine Pietro Fontanini lo ha premiato quest’anno consegnandogli nella scorsa primavera il sigillo della città. “E’ un uomo con un curriculum scientifico straordinario. Ora abbiamo la fortuna di avere un concittadino che assume un incarico davvero prestigioso. Ferrari è rimasto molto legato a Udine e per la nostra città è motivo di vanto. E’ una persona dall’intelligenza vivace, ma è davvero gioviale e alla mano. Penso che, su questo versante abbia inciso la lunga permanenza negli Stati Uniti. So anche che tanti friulani gli hanno chiesto aiuto per cure e lui è sempre stato molto disponibile. E’ un illustre cittadino di Udine e conferirgli il sigillo è stato un piacere”.

Ferrari non è soltanto scienziato e imprenditore. Tra le sue passioni ci sono corsa e musica. La prima è dimostrata dalla sua partecipazione all’Unesco Cities Marathon Cividale-Palmanova Aquileia, tanto da aver dichiarato in un’intervista alla rivista Sette del Corriere della Sera che dorme poco perché il tempo gli serve per correre e scrivere.

Quanto alla musica, nella stessa intervista appena citata compare con il suo adorato saxofono, che suona quando può nella Rhitm and blues band di Cividale. “Lo scorso novembre - ci ha raccontato Andrea Martinis, componente della band - ci siamo trovati con Ferrari a Milano al Politecnico, dove ci siamo esibiti. Mauro ama narrare le sue esperienze in maniera originale, anche attraverso la musica che diviene così un mezzo per raccontare pure la scienza. E’ una persona normale che ha sempre vissuto al massimo, che lavora tanto ed è riuscito a fare ciò che tutti vorremmo fare. La vita lo ha messo alla prova, ma lui ha trasformato in energia anche le avversità. E poi, è uno di noi, nel senso che è incredibilmente alla mano. La prima volta che lo abbiamo incontrato dovevamo fare le prove per esibirci il giorno, dopo, in occasione della maratona Cividale-Aquileia della quale era il testimone. Di lui sapevamo poco, ma l’esperienza è stata incredibile. E’ stato talmente diretto e gioviale da essere entrato subito in sintonia con la band, dimostrando anche nel modo di rapportarsi con gli altri doti ineguagliabili”.



Biografia

Dal primo gennaio del 2020 Mauro Ferrari presiederà il Consiglio europeo della ricerca (Erc) che ha sede a Bruxelles. Per capire quanto sia importante questa istituzione fondata nel 2007, basti citare qualche dato: l’Erc ha finanziato finora 9.500 ricercatori stanziando oltre 17 miliardi di euro. Oltre il 70% dei progetti completati, sostenuti dal Consiglio, hanno permesso scoperte ritenute fondamentali o passi avanti a livello scientifico. Nel caso dell’Italia, sono state finanziate 521 borse di studio del valore di circa 850 milioni di euro. Ha dunque ragione Ferrari quando dichiara che presiedere l’Erc è un grandissimo onore.

Si tratta tuttavia di un onore che Ferrari, classe 1959, ha saputo meritarsi forte di un curriculum vitae che ha bisogno di 68 pagine per spiegare cosa ha fatto finora. Fin da quando, dopo aver conseguito la maturità al liceo Stellini di Udine, si trasferisce a Padova, dove nel 1985 si laurea in matematica. Parte subito dopo per gli Stati Uniti dove alla prestigiosa Università californiana di Berkley ottiene prima il master in ingegneria meccanica e poi, due anni dopo, il dottorato nella stessa materia.

Cinque anni dopo arriva la laurea in medicina alla Columbus, l’Università dell’Ohio, dove ricopre fino al 2006 numerosi incarichi come professore in Ingegneria meccanica, ingegneria biomedicale e medicina interna. Fino al 2010 gli incarichi come professore all’Università del Texas a Houston, dove diventa anche direttore del dipartimento di Nanomedicina e dove, nello stesso anno, diventa presidente dello Houston Methodist Research Institute e due anni dopo vicepresidente dello Houston Methodist Hospital. All’attivo ha centinaia di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, 60 brevetti e numerosi riconoscimenti.