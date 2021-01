Ferriera di Servola, fumata nera nel pomeriggio

L'acciaieria Arvedi ha inviato una nota formale relativamente la fumata nera nello stabilimento di Servola di questo pomeriggio.



"Nella zona della bocca dell'altoforno 3 – si legge nella nota inviata alla Regione e condivisa su Twitter dall'assessore regionale Fabio Scoccimarro -, nell'ambito del cantiere per le demolizioni, durante operazioni di taglio con cannello ossiacetilenico propedeutiche a isolare strutture metalliche di prossima rimozione, si è innescato l'incendio di una parte in gomma di un tamburo di rotolamento, generando un'emissione in atmosfera che è durata qualche minuto”.



“Prontamente - conclude la nota di Arvedi - il personale della ditta esterna che operava il taglio con cannello è intervenuto con gli estintori a polvere presenti sul posto, estinguendo l'incendio".

ACCIAIERIA #ARVEDI, come preannunciato, ha inviato nota formale agli enti preposti relativamente la fumata nera di oggi pomeriggio:

