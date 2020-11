Festa 'made in Usa' a San Quirino, scatta la sanzione

Nell’ultimo weekend, caratterizzato dal passaggio alla zona arancione, i Carabinieri delle Compagnie di Pordenone e Sacile hanno intensificato i controlli per il rispetto delle norme anti-covid-19. Le pattuglie della Radiomobile di Pordenone hanno posto particolare attenzione all’area di Arzene/Valvasone/San Martino al Tagliamento/Zoppola e Fiume Veneto, dove nella notte di domenica è stata contestata una sola violazione commessa da un giovane che, alle 3, rientrava a casa senza un giustificato motivo dello spostamento. A suo carico una multa da 533,33 euro che, se pagata nei primi cinque giorni dalla contestazione, subirà una riduzione pari a 373,33 euro.

L’assenza di circolazione stradale nella notte tra sabato e domenica ha consentito agli uomini della Gazzella dei Carabinieri di Pordenone di ritrovare a San Martino Viola, un bracco tedesco femmina che si era smarrita. I militari, in attesa dell’arrivo del cinovigile, si sono prodigati per accudirla; si era allontanata da casa all'insaputa del proprietario, al quale è stata poi restituita sana e salva.

Venerdì, alle 21.30, i Carabinieri di Sacile-Polcenigo sono intervenuti a San Foca di San Quirino, in piazza Kennedy, dove era stata segnalata una festa privata. Dopo aver constatato la presenza di musica ad alto volume dall'interno di un'abitazione, hanno identificato i presenti, sei cittadini americani effettivi alla base Usaf di Aviano. Ai militari, hanno detto di non essere informati delle limitazioni previste dalle norme anti - covid, quindi credevano di non aver commesso alcun illecito. Dopo aver loro spiegato, tramite interprete della base, le disposizioni, sono stati sanzionati.

Domenica 15, durante un controllo effettuato nel pomeriggio in piazza a Polcenigo, i Carabinieri della locale Stazione hanno multato per mancato uso della mascherina due giovani che si sono dichiarati negazionisti.

Sempre ieri, i Carabinieri della Stazione di Prata hanno sorpreso un 41enne di Pordenone che faceva rientro dal comune di Oderzo in violazione delle norme della 'zona arancione', che non consentono spostamenti tra Comuni e fuori regione, se non per validi motivi. Per tutti la sanzione amministrativa ammonta a 280 euro, se pagata entro cinque giorni.

Le restrizioni imposte dalla “zona arancione” renderanno possibile intensificare i servizi di prevenzione e repressione delle condotte pericolose degli utenti della strada e, a partire da oggi, saranno potenziati i controlli sulla strada e nei centri urbani affinché la presenza dei Carabinieri sia di raccomandazione e di stimolo al rispetto delle norme vigenti.