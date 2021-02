Festa con musica, multati quattro giovani

Musica e baldoria nella tranquilla borgata di Prosecco rompono il silenzio della mezzanotte. Qualche residente chiama i Carabinieri lamentandosi il mancato rispetto del coprifuoco. Sul posto c'è già la pattuglia della Stazione locale e, in ausilio, arrivano anche quelle dei Carabinieri di Aurisina e di Miramare.

Ci sono diverse auto posteggiate all'esterno di una sala, spesso utilizzata per le feste. Alla vista dei lampeggianti, si spengono improvvisamente le luci interne e cala nuovamente il silenzio. I Carabinieri bussano ma non trovano risposta.

Trovano nelle strette viuzze del borgo quattro giovani che risiedono in zona. Ai militari hanno detto che stavano facendo una passeggiata sotto le stelle. Per loro sono scattate le sanzioni per il mancato rispetto della normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19.