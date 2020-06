Festa della Repubblica, segnali di unità per il dopo Covid

Oggi, martedì 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica, data che ricorda il referendum del 1946 Monarchia-Repubblica. Le cerimonie organizzate per il 74esimo anniversario saranno all'insegna della sobrietà, a causa delle stringenti normative anticontagio legate all'emergenza Covid19, in tutto il Paese.

Mattarella, dall'Altare della Patria a Codogno

A Roma, alle 9, non è prevista la tradizionale parata lungo i Fori imperiali delle forze armate, ma soltanto il passaggio delle Frecce Tricolori sull'Altare della Patria, a conclusione del lungo Giro d'Italia che ha portato l'abbraccio tricolore della Pan a toccare tutti i capoluoghi di Regione. Sarà una festa della Repubblica molto ristretta, senza persone per strada, a prova di pericolosi affollamenti e assembramenti, e senza ospiti nelle caserme italiane. Alla cerimonia parteciperà solo il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si recherà all'Altare della Patria scortato dai Corazzieri per rendere omaggio al Milite Ignoto.

Il presidente Mattarella sarà poi nel comune simbolo dell'epidemia, Codogno, nel Lodigiano, per portare un messaggio di speranza, fiducia e vicinanza di tutto il Paese a chi ha sofferto. Mattarella arriverà tra le 11 e le 11.30, sarà accolto dalle autorità locali e incontrerà anche alcuni cittadini rappresentanti delle associazioni locali.

Al Sacrario di Redipuglia il ministro D'Incà

In Fvg, una delle celebrazioni più importanti è in programma, come da tradizione, al Sacrario di Redipuglia. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, sarà presente al cimitero monumentale in occasione della solenne cerimonia per la Festa della Repubblica, che avrà inizio alle 9 ma non sarà aperta al pubblico, per rispettare le disposizioni anti-Covid. A rappresentare la Regione ci sarà il presidente del Consiglio Fvg, Piero Mauro Zanin che, alle 11, si sposterà ad Aquileia per la cerimonia di consegna della Costituzione ai neomaggiorenni.

A Udine doppia cerimonia

A Udine Festa in piazza, ma in 'assetto' anti-Covid. Due i momenti celebrativi organizzati in forma statica, entrambi in Piazza Libertà per consentire la partecipazione in sicurezza di chiunque lo desideri.

La giornata si aprirà con l'alzabandiera, alle 9, sulle note dell'inno nazionale, al quale farà seguito la deposizione di una corona al tempietto ai caduti della loggia di San Giovanni, secondo il cerimoniale guidato da militari della Brigata Alpina Julia.

Successivamente, alle 18, il Prefetto darà lettura della lettera del Presidente Mattarella, alla presenza delle autorità e della cittadinanza che ha invitato ad assistere nei limiti consentiti dalla capienza della piazza. Seguirà quindi l'ammainabandiera, mentre suonerà ancora una volta l'inno nazionale.

Festa della Repubblica in streaming a Casarsa

Una cerimonia limitata nelle presenze, per rispondere alle esigenze dettate dall'emergenza sanitaria, ma che idealmente abbraccia tutta la comunità , che potrà assistervi in diretta streaming.

La Città di Casarsa della Delizia, in collaborazione con la Pro Loco, proseguirà anche nella sua tradizione di donare ai neodiciottenni copia della Costituzione italiana e del tricolore il 2 giugno.

La cerimonia, alla quale potranno accedere solo i membri dell'amministrazione comunale, in rappresentanza di tutta la comunità, e i neomaggiorenni senza famigliari al seguito, si svolgerà dalle 11 di martedì 2 giugno nel giardino del palazzo municipale Burovich de Zmajevich. I presenti rispetteranno il distanziamento necessario e indosseranno la mascherina. La cerimonia sarà trasmessa sul canale YouTube Comune di Casarsa della Delizia.

Oltre all'esecuzione dell'Inno nazionale e all'intervento ufficiale della sindaca Lavinia Clarotto, l'operatore culturale Livio Vianello leggerà e commenterà alcuni articoli della Costituzione italiana.

Palmanova consegna della Costituzione ai 18enni

A Palmanova cerimonia aperta al pubblico, ma distanziato e dotato dei dispositivi anticontagio,con il solenne innalzamento del Tricolore sullo Stendardo di Piazza Grande. Alle 10.15 è prevista la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti nella Frazione di Jalmicco, alle 10.30 la deposizione di un mazzo di fiori al Monumento ai Caduti nella Frazione di Sottoselva, alle 10.45 la deposizione di una corona e mazzo di fiori alle lapidi della Caserma “Piave” e, infine, alle 11 la cerimonia dell’alzabandiera in Piazza Grande e, a seguire, la deposizione di corona d’alloro al Monumento ai Caduti nella Loggia.

Quest’anno la copia della Costituzione riservata ai neo diciottenni verrà consegnata in un area all’aperto davanti al Palazzo Municipale, rispettando le attuali norme in vigore.

Anpi Udine ricorda Elvio Ruffino e Nilde Iotti

Appuntamento virtuale martedì 2 giugno con l'Anpi di Udine per celebrare la Festa della Repubblica Italiana. Quest'anno le misure di distanziamento fisico imposte dall'emergenza coronavirus non permetteranno alle cittadine e ai cittadini di ritrovarsi come di consueto nella sede di via Brigata Re insieme ai rappresentanti della vita politica, sindacale, culturale e associativa del Friuli Venezia Giulia, per riflettere sul significato di una data così importante per il nostro Paese e sui valori della democrazia, dei diritti umani e civili, e del pluralismo culturale che sono il fondamento della Costituzione italiana nata dalla Resistenza. Ciononostante ci sarà un momento di condivisione. A partire dalla mattina, attraverso i canali Facebook e YouTube Anpi Udine, saranno proposti due video per celebrare le radici della nostra libertà e lanciare un forte messaggio che la rinascita dalla crisi attuale conseguente alla pandemia avvenga applicando a pieno i principi della nostra Carta costituzionale.

Passione democratica, coerenza di ideali e impegno attivo per la costruzione di un mondo che abbia al centro la dignità della persona sono il patrimonio spirituale affidatoci, in una sorta di passaggio del testimone, da due figure politiche dell'Italia repubblicana cui i filmati vogliono anche rendere omaggio: Elvio Ruffino, in un racconto che intesse vita pubblica e ricordo privato, e Nilde Iotti, nel centenario della sua nascita.

La Festa della Repubblica online dell'Anpi, dunque, si aprirà con un ritratto del parlamentare friulano Elvio Ruffino scomparso prematuramente lo scorso anno. Deputato alla Camera con i Ds per due legislature e presidente del Consiglio comunale di Udine, Ruffino è stato instancabile componente del Comitato nazionale dell'Anpi e già presidente regionale e cittadino.

Il video ricordo di Nilde Iotti vuole essere, dunque, un tributo alle Madri costituenti e propone al pubblico il profilo tracciato dall'on. Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, durante un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado tenutosi a Udine nel 2018 e un ritratto storico di Roberta Nunin, docente di Diritto del Lavoro all'Università di Trieste.

A Trieste alzabandiera e ammainabandiera

Il 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica sarà celebrato nella massima sobrietà anche a Trieste, con l'Alza e l'Ammainabandiera in piazza dell'Unità d'Italia rispettivamente alle 10.30 e alle 18, alla sola presenza delle Autorità locali, in ossequio alle disposizioni per il contenimento e il contrasto al Covid-19. Per l'Amministrazione Comunale interverrà il Sindaco Roberto Dipiazza.