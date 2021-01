Festa di Capodanno con assembramento, 11 multe

Nell’ambito dei controlli di Capodanno, finalizzati al contenimento della diffusione della pandemia, i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno sanzionato complessivamente 16 persone inottemperanti alle disposizioni.

Il caso più ecclatante è emerso poco prima delle 9 dell'1 gennaio a Sedrano di San Quirino; al 112 è arrivata la segnalazione di un assembramento di giovani in un appartamento affittato da un militare della Base Usaf. Gli uomini dell'Arma della stazione di Fontanafredda, assieme ai colleghi della Radiomobile di Sacile, hanno scoperto 11 persone di età compresa tra i 19 e i 27 anni (otto militari americani e tre ragazze di Sacile, Caneva e Udine) non conviventi tra loro e sprovvisti di mascherine. Nel tentativo di giustificarsi, hanno detto di aver organizzato una festa per l’arrivo del 2021... Sono scattate, quindi, 11 multe, per un importo di 280 euro a testa.

Ill 31 dicembre alle 16.45 a Prata i militari dell’aliquota radiomobile hanno sorpreso a bordo di un'auto due 34enni bosniaci (uno residente in provincia di Treviso) non conviventi e sprovvisti di mascherine. Contestato il divieto di spostamento tra regioni e l’omesso utilizzo della mascherina (sanzioni di 373,33 + 280 euro se pagate entro 5 giorni). I due si sono giustificati dicendo di essersi incontrati per passare insieme le festività e fare la spesa.

L'1 gennaio, pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, i Carabinieri di Sacile hanno sorpreso un 21enne cittadino moldavo residente a Sacile che senza alcun giustificato motivo circolava a bordo della sua auto.

Sempre il primo giorno dell'anno, ma intorno alle 10.30, è stato sorpreso a Sacile un 20enne militare della Base Usaf di Aviano proveniente da Conegliano che sprovvisto di autocertificazione e giustificato motivo ha detto di essere andato a cercare un “military store” senza trovarlo, violando lo spostamento tra regioni e non avendo di fatto un valido motivo per muoversi; è scattato un verbale per complessivi 680 euro.

Alle 11.30 dell'1 gennaio, infine, una 19enne è stato multato perchè si trovava in auto nel piazzale del supermercato Bennet di Sacile senza giustificato motivo.