Festa di compleanno con rissa, chiuso il locale

Il Questore di Trieste ha disposto la chiusura per 12 giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di un locale in via Settefontane. Nella notte di giovedì 16 febbraio, il personale della Squadra Volante era intervenuto nel bar a seguito di un’aggressione ai danni di un cliente, mentre era in corso una festa di compleanno.

Un uomo, ferito al volto, era stato picchiato per futili motivi da un altro avventore; l’uomo, riverso a terra, era stato ripetutamente colpito con calci anche da altri cittadini di origine straniera, che si erano uniti al primo aggressore.

Dai controlli, è emerso come l'esercizio pubblico, gestito da una cittadina moldava di 27 anni, specie nella fascia notturna sia spesso frequentato da persone, in alcuni casi anche pregiudicare, che si posizionano all’esterno del locale, creando schiamazzi e disturbando il riposo e la quiete pubblica; questo, unito allo smodato di sostanze alcoliche, crea situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.