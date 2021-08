Festa in casa con musica a tutto volume, arriva la Polizia

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato un uomo del 1974 e due donne del 1969 e del 1981. I tre stavano festeggiando all’interno di un appartamento di uno stabile in via della Tesa. Sono giunte alla sala operativa della Questura alcune segnalazioni al 112 per schiamazzi e musica ad alto volume.

Sul posto si è recata una Volante che ha bussato alla porta dell’appartamento. Incredulo e infastidito per la presenza degli operatori, l’uomo che si è affacciato si è rifiutato più volte di abbassare il volume della musica e di esibire un documento o fornire le proprie generalità. Ha mantenuto un comportamento aggressivo, così come le due donne che gli hanno dato man forte e si sono opposte all’identificazione. Nel frattempo è stato richiesto l’ausilio di altri operatori.

L’uomo li ha oltraggiati pesantemente e ha opposto forte resistenza. Alla fine i tre, in palese stato di alterazione alcolica, sono stati denunciati perr resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le proprie generalità e disturbo del riposo delle persone. L’uomo è stato denunciato anche per aver oltraggiato gli operatori.