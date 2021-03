Festa in casa, multati cinque giovanissimi a Pordenone

Gli equipaggi della Squadra Volante, verso le 22 di venerdì sera, sono intervenuti in seguito a una segnalazione di una festa in corso all’interno di un appartamento, a Pordenone.



Gli agenti, una volta arrivati sul posto hanno subito sentito provenire dal primo piano dell’edificio un forte vociare di persone. Quando hanno suonato il campanello, un giovane pordenonese di 21 anni, aperta la porta, ha affermato di trovarsi in compagnia di quattro amici, di età ricompresa fra i 21 e i 23 anni. La comitiva, però, non indossavano la mascherina.



Riscontrata, quindi, la violazione della normativa sulle misure di contenimento al Covid-19, ai cinque amici è stata contestata la relativa sanzione pecuniaria di 400 euro ciascuno.



Il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, in merito a tali fatti, lancia un monito ai ragazzi, “affinché evitino comportamenti ed atteggiamenti come quelli verificatisi nella serata di ieri, nell’interesse e per la salvaguardia non solo della propria salute, ma anche per quella delle altre persone, soprattutto in un periodo particolarmente complesso e delicato, come quello che stiamo vivendo ormai da oltre un anno, richiamando soprattutto i giovani a comportamenti responsabili, consapevoli ed improntati anche al buon senso, perché, solo con il fattivo contributo di ciascuno di noi, riusciremo a venire fuori quanto prima dal periodo che stiamo attraversando”.