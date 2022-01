Festa nel locale che era stato chiuso per 15 giorni

Molte telefonate pervenute alla sala operativa della Questura di Trieste, tramite il Numero Unico d’Emergenza 112, poco prima e poco dopo la mezzanotte per segnalare schiamazzi e allarmi che si erano attivati a causa dello scoppio di petardi. Il personale delle Forze dell’Ordine non ha riscontrato particolari criticità.

Non risultano esserci stati incidenti o ferimenti a causa di materiale esplodente o di prodotti pirotecnici.

Una ventina i cassonetti dove si sono sviluppati dei principi d'incendio, in diversi punti della città, con una particolare concentrazione nel rione San Giacomo. I Vigili del Fuoco del Comando centrale giuliano sono intervenuti dall'una fino alle 4 per spegnere le fiamme. Alcuni cassonetti sono rimasti gravemente danneggiati, altri solo in parte. Gli incendi sono stati causati dal lancio di fuochi artificiali e petardi.

Infine, gli operatori della Questura hanno accertato la presenza di persone che festeggiavano all’interno di un locale di via Galatti, sottoposto a provvedimento di chiusura per 15 giorni emesso dal Questore. Sarà informata la competente autorità giudiziaria.