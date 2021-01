Festa nel locale chiuso, raffica di multe

Raffica di controlli della Polizia locale di Udine nel fine settimana. Una ventina le sanzioni elevate per assembramenti e violazioni delle norme anti Covid.

In particolare, in un locale in via Mazzini, in pieno centro, gli agenti hanno scoperto una vera e propria festa organizzata in un locale, con una quindicina di persone, tutti cittadini di origine africana. Una decina le multe, ma sono scattate anche alcune denunce a piede libero.

Sempre ieri, altre sanzioni per assembramenti sono scattate nella zona di largo Valcalda.