Festa per gli Europei, spara quattro colpi a salve

Nella notte dei festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana agli Europei di calcio da segnalare, al di là dei soliti caroselli, un uomo che in piazza Ponterosso, a Trieste, poco dopo la mezzanotte, ha esploso quattro colpi a salve con una scacciacani. Ha fatto perdere le sue tracce prima dell’arrivo di una Volante.

Sempre nella notte un cittadino sloveno del 1992 è stato sanzionato per ubriachezza da personale del Commissariato di Duino Aurisina. Ha disturbato i clienti di una baracchino in baia a Sistiana e gli operatori sono intervenuti viste le segnalazioni pervenute al Numero Unico 112 e girate per competenza alla Polizia di Stato.