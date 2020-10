Festa per i 154 anni della Polizia locale di Udine

Nuovi mezzi con telecamere per la lettura delle targhe, un’unità cinofila e 13 agenti in più, che diventano così 82. La Polizia Locale di Udine guarda avanti. Lo fa nel giorno del 154° di fondazione, celebrato questa mattina nel salone del Parlamento del Castello di Udine.

Un anniversario molto particolare quello del 2020 e che ha visto, in particolar modo in questi ultimi sette mesi, gli operatori della Municipale sempre in prima linea ad affrontare l’emergenza pandemica, il lockdown, le disposizioni imposte dai dpcm e il rischio Covid.

Un bilancio dolce-amaro quello fatto oggi dal comandante Eros del Longo, che oltre a parlare di sicurezza, controlli, prevenzione e di un corpo sempre più equipaggiato e numeroso, non poteva non ricordare i sacrifici compiuti dai suoi uomini, premiati con l’encomio dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

Durante l’emergenza, tutto il personale non ha mai guardato l’orologio e tra straordinari e continui cambiamenti, ha sempre posto il proprio dovere davanti alla famiglia, sottraendo tempo e affetto ai propri cari. Impossibile per lui, a fine discorso, trattenere la commozione durante i ringraziamenti rivolti proprio verso i famigliari.

Sul fronte della sicurezza, il Comune sta raggiungendo l’obiettivo di un agente ogni mille abitanti e di rafforzare il Corpo della Polizia locale dotandolo di nuovi veicoli, nuove telecamere con lettura targa e – a breve – di un’unità cinofila.