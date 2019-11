Una ragazza minorenne è stata accolta questa notte in ospedale a seguito di un malore causato con ogni probabilità dall'assunzione eccessiva di bevande alcoliche dopo aver preso parte a una festa di Halloween. A dare l'allarme, vedendola accasciarsi a terra, sono stati gli amici che erano con lei. Ha trascorso la notte in ospedale in osservazione. Sarebbe fuori pericolo.