Festino in casa tra amici, 16 giovanissimi denunciati a Trieste

Nell’ambito dei controlli del territorio predisposti in ambito provinciale dal Questore di Trieste per garantire anche il rispetto della normativa antipandemica, la scorsa notte la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente 16 giovani, ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 24 e i 16 anni.



In palese stato di alterazione alcolica, sono stati sorpresi poco prima dell’1 all’interno di un appartamento di viale XX Settembre, nel corso di una festa privata. Sono giunte alla sala operativa della Questura tramite il 112 alcune segnalazioni di schiamazzi e sul posto si recato personale della Squadra Volante.



Mentre stavano raggiungendo l’appartamento, gli operatori hanno fermato e identificato due ragazze e due ragazzi mentre stavano lasciando la festa. Sanzionati per aver violato la normativa antipandemica come gli altri 12 amici poco dopo identificati.