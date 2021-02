Una persona è rimasta ustionata a seguito dell'accensione del caminetto di casa con un accelerante; è successo nel tardo pomeriggio di ieri a Opicina, nel comune di Trieste.

Si tratta di un uomo di 72 anni che è rimasto ustionato al viso e alle braccia, per fortuna in maniera non grave.

È stato trasportato all'ospedale Cattinara per tutte le cure del caso. A dare l'allarme è stata la moglie che si trovava con lui in quel momento. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina.