Fiammata mentre cucina, donna trovata senza vita

Una donna di 81 anni ha perso la vita poco dopo le 13.30, a Cordenons, all'interno della sua abitazione, pare a seguito di uno scoppio con produzione di fumo, mentre cucinava ai fornelli. E' stata investita dalle fiamme.

Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati tempestivamente dal personale medico inviato dalla Sores di Palmanova, con un'ambulanza e un'automedica. Per lei non c'è stato nulla da fare, se non decretarne il decesso.

L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato del fumo uscire dalla villetta. All'arrivo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, con il funzionario di guardia, l'anziana era già morta.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, si tratterebbe di un incidente domestico: la donna potrebbe essersi avvicinata troppo ai fornelli con un indumento che indossava, che è stato attinto dalle fiamme e in pochi istanti il rogo ha avvolto l'intero corpo dell'anziana. Prima che il fuoco si propagasse, dando origine a un fumo denso, alcuni vicini avrebbero udito anche uno scoppio.

Informato tempestivamente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone, che ha escluso responsabilità di terzi.