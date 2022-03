Fiamme a Clauzetto, lambito il Parco delle Dolomiti friulane

Poteva aver conseguenze ben peggiori l’incendio scoppiato nella tarda mattina di oggi sul versante del monte Taiet a Clauzetto. La colonna di fumo che si è alzata ha allarmato alcuni residenti che hanno subito allertato i soccorsi.

Immediato l’intervento degli uomini della stazione della Guardia forestale di Pinzano al Tagliamento che per primi hanno operato su uno scenario molto complicato e impervio. Il loro lavoro è stato determinate, così come quello dell’elicottero della Protezione Civile che ha riversato l’acqua, restringendo il campo delle fiamme, che non hanno mai messo in pericolo le abitazioni del paese. Nel pomeriggio la situazione è rientrata con alcuni focolai che saranno bonificati tra la serata di oggi e domani mattina.

Il sindaco Flavio Del Missier, che ha seguito le operazioni per tutto il giorno, ha ringraziato Protezione civile e Forestale per l’ottimo lavoro, aggiungendo che se le fiamme si fossero estese al vicino Parco delle Dolomiti friulane sarebbe stato un disastro. Difficile ipotizzare le cause, perché i soccorritori non sono riusciti ad arrivare nel punto esatto da dove si presume si sia sviluppato il rogo.